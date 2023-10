Benny e a liderança do AVS na Liga Sabseg: «Os mais experientes travam quaisquer euforias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Benny assegurou esta segunda-feira que ninguém no AVS SAD se deixou iludir pela liderança isolada da Liga Sabseg, explicando que "os jogadores mais velhos e experientes travam quaisquer euforias" no balneário.

"Sem deixar de reconhecer que esta paragem será positiva para aprimorarmos os aspetos negativos, que também existem, acho que, se mantivemos os níveis que temos apresentado, o futuro será risonho. Mas os mais velhos, pela sua experiência e pelos valores que transmitem, num apelo claro à união, não deixam que ninguém se ponha em bicos de pés. Isto é jogo a jogo e no fim fazem-se as contas", disse Benny, em declarações à agência Lusa.

Para o futebolista, de 25 anos, o "grupo forte" e a ausência de um clima de ansiedade relativamente aos resultados corroboram esta ideia, num registo pensado jogo a jogo, independentemente dos quatro pontos atuais de vantagem sobre os concorrentes diretos.

"Internamente sabemos que temos uma equipa muito competitiva e com uma ambição grande, mas também temos a humildade suficiente para não criarmos um clima de ansiedade em relação aos resultados. O objetivo é semanal, jogo a jogo, e esta vai ser sempre a nossa mentalidade até ao fim", sublinhou.

Subjacente a este pensamento está "um grupo unido", a partir da "base que transitou da época passada, importante no acolhimento dos novos jogadores", o que, na opinião de Benny, passa ainda por um "balneário alegre e bem-disposto".

"Sabemos quando é para trabalhar, mas, também, o bom ambiente ajuda muito. O Fernando Fonseca é um dos principais impulsionadores das palhaçadas, mas também eu, o Luís [Silva], o próprio [Edson] Farias e o Anthony [Correia] damos o nosso contributo para o bom ambiente no balneário", referiu.

Benny relativizou a pressão criada pela liderança isolada do AVS SAD ao fim de sete jornadas, insistindo antes na ideia de "um respeito extra" dos adversários, sejam eles candidatos à subida ou não.

"Não posso falar em pressão por estarmos no topo da tabela, porque o nosso foco não é esse. Sentimos um respeito extra, sim, mas preparamos cada jogo com a nossa estratégia. Pelo seu percurso, vejo o Marítimo e o Santa Clara como potenciais candidatos à subida, seguindo a ideia de que, quem desce, quer subir no ano a seguir", concluiu.