Benny e o prémio do Sindicato de Jogadores: «É um orgulho tremendo»

Benny recebeu, no final do treino desta manhã do AVS SAD, o prémio do Sindicato dos Jogadores referente ao melhor jogador da 2.ª Liga nos meses de agosto e setembro."É um orgulho tremendo receber este prémio por parte desta instituição que, na minha opinião, é fundamental para nós, enquanto profissionais deste desporto. Espero, sinceramente, que atinjamos os nossos objetivos individuais, mas principalmente coletivos", salientou o médio avense, sem esquecer a dedicatória especial a "todos" os que acompanham a carreira do jogador de 25 anos. "Dedico este prémio às pessoas que convivem comigo diariamente, aos meus colegas, ao staff, a toda a gente envolvida neste projeto".Recorde-se que Benny obteve 16,43% dos votos, superando Bruno Almeida do Santa Clara, com 13,4% dos votos, e Nuno Campos, do Torreense, que recolheu 12,91% da votação total.