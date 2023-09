Benny eleito médio do mês de agosto da Liga Sabseg

Após Pedro Trigueira vencer o melhor guarda-redes e Clayton Sampaio o melhor defesa, foi agora a vez do centrocampista Benny conquistar o prémio de melhor médio do mês de agosto da 2ª Liga.O jogador, de 25 anos, foi titular nas três partidas da formação de Jorge Costa durante o mês passado e ainda apontou o golo da vitória diante do Marítimo, na Madeira.Eleito com 26,39% dos votos dos treinadores, Benny bateu Serginho, do Santa Clara, e Xadas, do Marítimo para assegurar o prémio. A cumprir a segunda época pela equipa, torna-se assim o terceiro elemento dos avenses a conquistar o prémio de melhor do mês.