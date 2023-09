Benny eleito melhor jogador de agosto na Liga Sabseg

Depois de já ter vencido a votação alusiva ao melhor médio do mês de agosto na Liga Sabseg, Benny superou a concorrência e foi igualmente eleito o melhor jogador da competição durante o período em questão.Indiscutível nas escolhas iniciais do técnico Jorge Costa, o médio português, de 25 anos, ajudou a equipa a conquistar sete pontos em nove possíveis em agosto, marcando inclusivamente um golo, na vitória frente ao Marítimo, na Madeira.Com 11,81 por cento dos votos dos treinadores da prova, Benny superou Welthon, do Torreense, e Jair, da U. Leiria, que ocuparam as restantes posições do pódio