Benny: «Espero que venham mais prémios para a Vila das Aves»

Depois de Trigueira e Clayton, também Benny recebeu das mãos da Liga Portugal o galardão referente à eleição de melhor médio do mês de setembro na Liga Sabseg."É gratificante ver este reflexo do trabalho coletivo e espero que venham mais prémios para a Vila das Aves. É uma ambição pessoal, mas que também venham para os meus colegas, se for possível. É continuar esta senda de conquistas", disse o jogador do AVS SAD, de 26 anos, que já tinha conquistado a mesma distinção referente ao mês de agosto.Titular no meio-campo da equipa de Jorge Costa, o médio somou um golo e uma assistência durante o período em questão, ambos na vitória frente à U. Leiria.