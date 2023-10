Benny: «Já tenho maturidade suficiente para perceber que o futebol é o momento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benny, jogador do AVS SAD, assumiu esta segunda-feira a responsabilidade resultante da eleição para médio da Liga Sabseg nos meses de agosto e setembro, prometendo trabalhar para perseguir "consistência" e "estabilidade".

"É sempre gratificante sermos reconhecidos pelos nossos pares, mesmo sabendo que este prémio individual só é possível pelo desempenho coletivo. Acarreta grande responsabilidade, mas também não me sobe à cabeça. Já tenho maturidade suficiente para perceber que o futebol é o momento, e é para alcançar consistência e estabilidade que trabalho", disse Benny, à agência Lusa.

Benny é alcunha de Bernardo Martins e "o nome foi adotado há dois anos", sem grande história, sucedendo ao colega de equipa no Chaves e, na altura, de partida para o Chipre.

"Já tinha pensado em adotar a alcunha Benny desde o início da carreira, mas não se proporcionou. É um diminutivo, não tem explicação ou grande história por trás, mas quando aconteceu, há dois anos, liguei ao outro Benny [hoje no Torreense] e disse que ele ia sair do país, mas eu ia adotar e manter o nome", contou, sem esconder um sorriso.

O futebolista, de 25 anos, já passou pela Liga Betclic, ao serviço do Paços de Ferreira, em 2019/20, clube seguinte à passagem pelo Benfica B, sem conseguir em nenhuma das experiências confirmar as expectativas do próprio.

"Não estou hoje no patamar que pensava estar, mas não me posso queixar. Assumo ter cometido alguns erros, também houve alguns fatores externos, mas, felizmente, consegui dar a volta à situação e ganhei maturidade para relançar a minha carreira. Sinto-me um privilegiado por estar neste clube e as coisas estarem a correr tão bem", confessou Benny.

O FC Porto foi a primeira equipa do futebolista, tendo carregado a camisola 10, como se vê melhor em campo, tendo como incentivo o último passe, moldado a oito no esquema atual do AVS SAD e à procura de melhorar o registo de golos.

"Sou hoje uma espécie de box-to-box, um médio com apetência ofensiva. O golo, já se sabe, é o que determina o sucesso ou insucesso. Tenho melhorado este registo, procurando equilibrar os números [contabiliza até ao momento dois golos e uma assistência]", referiu.

Triste por ter passado ao lado das seleções - ainda sonha representar Portugal, falhada a estreia nos sub-21 após afastamento da equipa da fase final do Europeu da categoria -, Benny revela preocupação com a falta de acompanhamento e preparação dos jovens futebolistas, especialmente dos clubes grandes, pelas "grandes expectativas de carreiras" que, em muitos casos, nem chegam a acontecer.

"Hoje estou focado no AVS, não escondendo a ambição de voltar à Liga Betclic, de preferência neste clube. Temos de agradecer às pessoas da Vila [das Aves], por nos terem recebido tão bem e nos apoiarem em todos os momentos", concluiu.