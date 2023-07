Clayton é mais um reforço do AVS SAD

O defesa central brasileiro Clayton Sampaio deixou o Nacional e é reforço do AVS para a época que agora se inicia, anunciou o clube da Segunda Liga.

O brasileiro, de 23 anos, esteve em bom plano ao serviço do Nacional, na temporada passada, tendo realizado 42 jogos, nos quais apontou quatro golos e fez uma assistência, rumando agora para o emblema nortenho para aumentar o leque de opções de Jorge Costa para o centro da defesa.

Formado no Santos, Clayton Sampaio representou depois, ainda no seu país, o São Bernardo, antes de rumar a Portugal, no início da época 2019/2020, para jogar nos sub-23 do Famalicão.

Passou ainda por Felgueiras e Real Massamá, antes de chegar ao Nacional. Vai, assim, manter-se no segundo escalão do futebol português, agora com a camisola do AVS.

Clayton Sampaio torna-se no quarto reforço da formação avense, integrando uma lista onde já constam os nomes de Jorge Teixeira (ex-Sint-Truiden, Bélgica), Fábio Pacheco (ex-Moreirense) e Vasco Lopes (ex-Akritas Chlorakas, Chipre).