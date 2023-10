Clayton repete distinção de melhor defesa da Liga Sabseg em setembro

O central Clayton, do AVS SAD, viu esta terça-feira ser confirmada a sua eleição como melhor defesa da Liga Sabseg durante o mês de setembro, repetindo a distinção que já tinha obtido em agosto. O brasileiro, de 23 anos, imita assim o feito do guarda-redes Pedro Trigueira, seu colega de equipa, que também venceu o respetivo prémio alusivo aos dois meses de competição.O defesa, contratado no verão para o plantel às ordens de Jorge Costa, foi totalista nas duas vitórias dos avenses durante o período em questão, ajudando a equipa a sofrer apenas um único golo nesses dois jogos.Nesta votação, Clayton arrecadou 21,57 por cento das preferências e bateu a concorrência de Keffel (SCU Torreense), que somou 10,46 por cento dos votos. No último lugar do pódio ficou Anthony Correia, parceiro de Clayton no eixo da defesa do AVS SAD.