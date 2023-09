Clayton Sampaio eleito defesa do mês de agosto da 2.ª Liga

Clayton Sampaio, do AVS SAD, foi considerado o defesa do mês de agosto da Liga Sabseg pelos treinadores, reunindo 25% dos votos. É o segundo jogador dos avenses a conseguir um prémio nesta época, depois de Pedro Trigueira também ter sido escolhido como o guarda-redes do mês.O defesa central de 23 anos entrou esta época para a equipa de Jorge Costa, totalizando 90 minutos em todas as partidas pela equipa. No mês passado, foi essencial para a equipa não sofrer qualquer golo nas duas vitórias e empate que conseguiu.O AVS SAD encontra-se em segundo no campeonato, com quatro golos marcados e apenas um sofrido.