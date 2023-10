Clayton Sampaio: «Estou feliz pelo momento que estamos a viver»

Clayton Sampaio foi mais um membro do plantel do AVS SAD a repetir o feito do mês anterior, conquistando o prémio do defesa do mês de setembro da 2ª Liga, depois de já o ter feito em agosto. Nesse sentido, o central brasileiro mostra-se satisfeito."Estou muito feliz por vencer este prémio pela segunda vez, mas principalmente pelo momento que estamos a viver", atirou Clayton em função da boa forma que a equipa de Jorge Costa tem apresentado no campeonato, ainda imbatível e isolada na liderança da tabela classificativa. Nesse sentido, Clayton reitera o altruísmo e refere o coletivo como a causa principal do galardão, já que é "tudo resultado do trabalho de grupo".Clayton tem sido uma das principais escolhas do treinador dos avenses neste campeonato, sendo totalista na 2ª Liga e contribuindo para o 2º melhor registo defensivo da Liga, até agora.