Dupla recebeu prémios

Pedro Trigueira e Clayton Sampaio receberam os respetivos troféus de guarda-redes e defesa do mês de setembro da 2ª Liga, atribuídos pela Liga Portugal. O guardião do AVS SAD mostrou-se agradecido e destacou o coletivo. "É o reconhecimento do trabalho feito por toda a equipa e da ajuda mútua que existe neste grupo", frisou.

Já o central brasileiro enfatizou a boa forma da equipa de Jorge Costa e reiterou o trabalho do conjunto avense. "Estou muito feliz por vencer este prémio pela segunda vez, mas principalmente pelo momento que estamos a viver. É tudo resultado do trabalho de grupo".

Em campo, John Mercado e Edson Farias já se encontram totalmente disponíveis para o encontro de domingo, diante do Dumiense, na 3ª elimatória da Taça de Portugal.