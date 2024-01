Edson Farias: «O trabalho está lá e os golos irão chegar»

Edson Farias fez a antevisão da receção do AVS SAD ao Belenenses, num jogo no qual a equipa da casa tentará terminar o mau início de 2024 (duas derrotas consecutivas) e regressar às máximas que lhe permitiu subir ao 1.º lugar da Liga Sabseg. Para tal, o extremo vinca que o modelo do treinador Jorge Costa tem de continuar a ser seguido e que, nesse sentido, "não está a faltar nada"."Trabalhámos bem durante a semana, vamos fazer o que temos feito até agora e ir à procura dos três pontos", referiu o brasileiro, reiterando o esforço coletivo nos treinos para regressar ás vitórias. "O trabalho está lá, os golos irão chegar. Trabalhar como temos trabalhado significa que as coisas sairão naturalmente a qualquer membro da equipa. Não é preciso forçar nada."O avançado, de 32 anos, ainda respondeu a uma questão sobre o novo reforço colombiano, Yair Mena, referindo que foi bem acolhido pelo restante plantel. "A equipa está bem, acolhemos bem o novo reforço, assim como acolhemos a todos que são novos aqui desde o início da época. Quem chega de novo, chega com certeza para ajudar. É mais um para ajudar e para dar o contributo dele para a equipa", concluiu Edson Farias.