Edson Mucuana emprestado ao Oliveira do Hospital

O AVS SAD anunciou o empréstimo de Edson Mucuana ao Oliveira do Hospital, clube que milita na Liga 3.O avançado que, esta época, ainda não disputou nenhum encontro pelo clube de Vila das Aves, vai assim ganhar tempo de jogo num clube de escalão inferior.O internacional sub-20 por Moçambique disputou apenas quatro partidas como sénior, todas na época passada, quando o clube ainda possuia o nome de Vilafranquense. Vai assim ter a sua primeira experiência no terceiro escalão do futebol português.