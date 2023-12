«És um cobarde, um corno. Vou rebentar-te todo»: Jorge Costa visa árbitro e é suspenso 17 dias

Jorge Costa, treinador do AVS SAD, foi expulso após o final do encontro do passado sábado com o Benfica B, da Liga Sabseg. O técnico, sabe-se agora, foi punido com um jogo de suspensão e multado em 600 euros, pelo episódio que resultou na sua expulsão; foi multado em 80 euros por ter ido à flash-interview já depois de ter sido expulso; e foi suspenso por 17 dias e multado em mil euros pelo comportamento enquadrado como "ameaças à equipa de arbitragem" após a expulsão.Vamos por partes, começando por esta última, em que o Conselho de Disciplina reproduz a explicação do relatório do árbitro David Silva: "Após a exibição do cartão vermelho, o senhor treinador exaltou-se e repetiu varias vezes em tom alto e meaçador 'És um cobarde, és um filho da p..., és um corno.' Após isto meteu o cachecol em frente à boca e encostado a mim e segurado por colegas, repetiu várias vezes 'podes ter a certeza que te vou apanhar, vou rebentar-te todo nem que seja a última coisa que faça na vida e se mentires no relatório estás f... comigo'. Ao passar pelo 4.º árbitro, o senhor Jorge Paulo Costa Almeida, disse-lhe: 'Diz ao árbitro que pode escolher o sítio que é quando ele quiser, vou-lhe rebentar o focinho'".O treinador do AVS SAD tinha sido expulso por ter manifestado o seu desagrado de uma decisão do árbitro junto do próprio, dizendo, segundo o relatório de David Silva: "Numa violação da área conseguiste dar 2 amarelos aos meus jogadores". Face a isto, o árbitro pediu "que falasse lá dentro no túnel". "O referido senhor não respeitou a minha indicação e permaneceu junto de mim dizendo: 'Não quero falar lá dentro estás muito nervoso, deves estar triste com o resultado'. Considerei tal afirmação desrespeitosa à minha honestidade e seriedade", explicou o árbitro no relatório.Jorge Costa apresentou as suas alegações na quarta-feira. "Considera-se que a expressão usada pelo Agente Desportivo não seria motivo para expulsão, pois o mesmo não acusou o Sr. David Rafael Silva, apenas deu a sua opinião, pois refere '...deves estar triste', sem ofender a honra ou reputação. Recebeu ordem de expulsão, que se considera excessiva e desproporcional, o que fez com que o Agente Desportivo Jorge Paulo Costa Almeida, tenha perdido o controlo e proferido as palavras que estão mencionadas no relatório da equipa de arbitragem do jogo em questão. O Agente Desportivo confessa os factos mencionados no referido relatório, mostra o seu arrependimento, sendo que, tendo em conta esses pressupostos, assim como a ausência de condenações disciplinares há mais de um ano, e de todos os serviços prestados pelo mesmo ao futebol, durante a sua carreira como Treinador e Jogador, pede-se atenuante para a sanção a aplicar", lê-se no mapa de castigos. Jorge Costa arriscou punição de 30 dias de suspensão, mas acabou por ter atenuante que reduziu a pena.