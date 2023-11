Esperança por Benny para o jogo com o Santa Clara

Depois de desfalcar a equipa do AVS SAD em dois encontros, Benny acalenta a esperança real de ficar ainda à disposição de Jorge Costa para a próxima jornada da 2.ª Liga, em que os avenses medem forças com o Santa Clara.

O médio, de 25 anos, que tem sido distinguido com vários prémios da Liga Portugal e do Sindicato de Jogadores, está a progredir bem no que diz respeito à atual lesão. Se tudo decorrer dentro das melhores perspetivas, Benny será um reforço de peso no plano do seu técnico para o encontro de sábado.