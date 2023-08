Extremo Carlos Daniel é reforço do AVS SAD

Depois desta quarta-feira ter assegurado a contratação de Jonatan Lucca para o meio-campo, o AVS SAD reforça agora o ataque com a chegada do extremo Carlos Daniel. O brasileiro, de 21 anos, chega proveniente do Fortaleza e assinou um contrato válido por três temporadas.Com parte da formação feita do Flamengo, mudou-se durante 2022 para o Fortaleza onde deixou bons indicadores ao serviço dos sub-20. Nos últimos meses esteve emprestado ao Boavista do Rio de Janeiro, mas sem grande sucesso, realizando apenas três partidas.Jorge Costa vê assim reforçadas as suas opções ofensivas para atacar a época 2023/24.