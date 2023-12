Extremo colombiano a chegar para o ataque do AVS SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar do mercado de inverno ainda não ter arrancado, o AVS SAD, atual 2.ª classificado da Liga Sabseg, está já perto de assegurar o primeiro reforço para o plantel de Jorge Costa. Segundo confirmou Record, o colombiano Yair Mena, de 23 anos, deve juntar-se em breve aos avenses.

Segundo a imprensa colombiana, o extremo chegará ao AVS SAD proveniente do Atlético Nacional, de Medellín, numa cedência válida por época e meia, ou seja, até junho de 2025, com o emblema de Vila das Aves a assegurar uma opção de compra sobre o jogador.

Esta será a primeira experiência do jogador fora do seu país, onde para além do seu atual clube, onde terminou a formação, já representou o Valledupar e o Llaneros.