Gustavo Mendonça reforça o AVS SAD

O AVS SAD anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Gustavo Mendonça, médio de 20 anos. O internacional sub-20 por Portugal assinou um contrato válido até 2026 e prepara-se para fazer a sua estreia nos campeonatos profissionais, depois de ter atuado ao serviço do Canelas, na Liga 3, em 2022/23.O médio, que chegou a estar nas cogitações do Leixões, fez grande parte da sua formação no Benfica, onde se sagrou campeão nacional de juvenis e juniores. Na época passada, fez 28 jogos pela equipa de Vila Nova de Gaia, somando um golo e duas assistências.O jovem, natural de Amares, já está integrado no grupo de trabalho às ordens de Jorge Costa e seguiu viagem para Espanha, onde o AVS SAD defronta, este sábado, o Valladolid, pelas 9 horas, em novo jogo de preparação.