Idrisa Sambú deixa o AVS SAD

O AVS SAD comunicou, esta terça-feira, a saída de Idrisa Sambú, avançado luso-guineense de 25 anos, que chegou a acordo com a formação avense para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes.O ponta-de-lança, que passou pela formação do Sporting e do FC Porto, chegou no verão de 2022 à antiga SAD do Vilafranquense, mas nunca se conseguiu afirmar, fazendo apenas um jogo na primeira metade da temporada. Em janeiro, foi emprestado ao Felgueiras, da Liga 3, onde também só atuou em quatro partidas.Já na presente temporada, Idrisa Sambú foi utilizado nas duas partidas do AVS SAD na Allianz Cup, não tendo depois surgido na ficha de jogo em qualquer uma das três jornadas entretanto realizadas da Liga Sabseg.