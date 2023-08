Internacional por Moçambique reforça defesa do AVS SAD

O AVS SAD oficializou esta quinta-feira a contratação de Martinho Thauzene, central de 23 anos, que chega proveniente do Black Bulls, de Moçambique, num negócio de empréstimo com opção de compra.Internacional pela seleção de Moçambique em mais de 20 ocasiões, Thauzene fez toda a carreira enquanto sénior no Black Bulls, clube pelo qual conquista o campeonato nacional em 2021. Esta temporada, o defesa somava 11 partidas pela formação moçambicana, sempre com o estatuto de titular.Na Vila das Aves, Martinho vai concorrer com Jorge Teixeira, Clayton Sampaio, Anthony Correia e Thiago Freitas por uma vaga no eixo da defesa da equipa orientada por Jorge Costa.