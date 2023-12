John Mercado convocado para os sub-23 do Equador

O extremo John Mercado, do AVS SAD, foi convocado para a seleção sub-23 do Equador e vai participar no Torneio Pré-Olímpico, que decorrerá entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela.Na primeira fase, os equatorianos, incluídos no Grupo A, têm confronto marcado com Brasil, Venezuela, Colômbia, e Bolívia. O primeiro encontro do Equador está agendado para dia 20 do próximo mês e o último jogo da fase de grupos marcado para dia 29, sendo certo que durante esse período o extremo vai desfalcar as opções de Jorge Costa.