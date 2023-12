John Mercado renovou contrato com o AVS SAD

John Mercado tem sido um dos elementos mais regulares do AVS SAD nesta temporada e renovou agora com o clube avense.O extremo equatoriano rubricou contrato até ao final de 2027 e é o segundo elemento dos quadros da equipa de Vila das Aves a renovar,, este até 2026.Com 21 anos, Mercado superou uma lesão no início da temporada e já contribuiu com duas assistências para a turma de Jorge Costa, neste momento, líder da 2ª Liga.