John Mercado sobre o futebol português: «Tenho de correr mais»

John Mercado foi um dos jogadores entrevistados no último Magazine da Liga Portugal e falou sobre vários assuntos pessoais, táticos e coletivos. O equatoriano destacou o projeto do AVS SAD e a recente chegada ao futebol português, a partir da porta do antigo Vilafranquense."[A adaptação] foi boa. Os meus companheiros acolheram-me bem, antes no Vilafranquense, agora neste novo projeto ao qual nos juntámos, que nos faz evoluir dentro de campo mais rápido", revelou o extremo equatoriano, frisando que "Nenê e Edson Farias" são os jogadores que mais o "ajudaram a crescer no relvado". O treinador Jorge Costa também teve direito a uma breve referência. "Estou-me a sentir muito bem. O mister é muito cuidadoso e específico. Isto é um projeto novo, mas com as melhores condições para melhorarmos dentro do campo. É esse o nosso objetivo principal", disse.Questionado sobre o porquê de o chamarem de "Toretto", em referência à personagem da famosa saga Velocidade Furiosa, no balneário avense, o jogador de 21 anos esclareceu que é por "conduzir rápido". "Conduzo muito, às vezes sou o Uber dos meus colegas, mas sempre com segurança porque há muitas pessoas nas estradas portuguesas", vincou, optando também por fazer um paralelismo com o seu comportamento dentro do campo: "Lá dentro tenho de ser rápido, aproveitar toda a minha velocidade. Também, desde que me conheço, adapto-me facilmente a qualquer lado do campo, seja à direita ou à esquerda".Sobre o futebol português, onde já se destacou no ano passado, em Vila Franca, Mercado refere o aspeto "tático" mais evoluido em relação ao Brasil, onde representou o Athletico Paranaense e o CSA. "No Brasil, o jogo é mais no um para um e aqui é físico. Tenho de correr mais. No Brasil existe mais contra ataques, saem com mais qualidade com a bola nos pés e, quando cheguei aqui, tive dificuldades em adaptar-me aos estilos de jogo das equipas", refletiu, destacando novamente o "apoio dos companheiros" que recebeu. "Na segunda divisão de Portugal, todos os jogos são difíceis. Temos de enfrentar todos os jogos com seriedade para demonstrar, de domingo a domingo, que somos os melhores", disse, sobre o panorama atual da 2ª Liga, onde destaca a existência de "poucos pontos" a separar todos os emblemas do campeonato.Por fim, sobre uma transferência de sonho e as ambições para o futuro, John Mercado diz que "ainda não" pensa no mercado, mas destaca o desejo de jogar em Inglaterra. "Estou a trabalhar para chegar lá. Gosto muito do futebol inglês, é muito rápido. Já o idioma, tenho de aprender. Mas, se quero chegar longe, tenho de aprender tudo", concluiu.