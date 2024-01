Jonatan Lucca quer subir de divisão: «Não estamos aqui por outra razão»

Jonatan Lucca tem sido um dos elementos mais preponderantes do AVS SAD, que continua em perseguição aos primeiros lugares da 2.ª Liga. Na antevisão ao duelo deste domingo (às 11h00) frente ao Marítimo, o médio reforçou que o principal objetivo do grupo é a subida de divisão."Não estamos aqui por outra situação, acredito que todos os jogadores querem estar no 1.º escalão. Não só os jogadores, porque com certeza se perguntar ao treinador ele quer treinar na 1.ª Liga na próxima época. Mas existe muitas coisas que vão acontecer até lá e não podemos pensar na 1.ª Liga com 16 partidas pela frente. Não podemos mudar nada, só temos que continuar, simplesmente", disse Jonatan Lucca, frisando que acredita na "consistência" para alcançar a promoção: "Acho que no final da época vão subir as equipas que forem mais consistentes. Temos demonstrado que somos capazes. Penso que, desde a 1ª jornada, estamos entre os três primeiros. Isto não se define num jogo, mas sim na equipa que está mais consistente".Em bora considere que o Marítimo é um adversário "importante", o médio brasileiro prefere concentrar-se nas próprias capacidades. "Sabemos da qualidade da equipa do Marítimo, mas temos de continuar a fazer o que temos feito, sermos consistentes, mostrar o nosso futebol e sermos inteligentes, porque não se trata de uma final, não vai definir o campeonato. Acredito que o individual só transparece quando o coletivo está bem e acredito que é esse o nosso ADN. Temos um grupo muito forte, independentemente de quem jogue. Acho que é importante demonstrarmos isso em campo, que não é ninguém em específico que ganha o jogo, mas sim o coletivo, através do trabalho durante a semana e durante o ano. Ninguém aqui é mais do que ninguém e temos demonstrado a nossa competitividade", reiterou.