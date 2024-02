Jorge Costa: «A equipa que menos errar conquistará os três pontos»

Jorge Costa quer dar o melhor tipo de resposta ao desaire da última jornada da 2ª Liga, diante do Torreense (2-1), partida que o AVS SAD até inaugurou ao marcador. Porém, o técnico avense sabe que a U. Leiria representa um desafio igualmente difícil e anteviu um "jogo complicado" neste domingo."A U. Leiria é, na minha opinião, uma das equipas mais excitantes da 2ª Liga, com um treinador que tem uma ideia de jogo fabulosa e que joga muito bem. Cria grandes dificuldades a todos os adversários pelo seu futebol positivo, mas vai encontrar outra equipa difícil", respondeu o ex-internacional, que este sábado esteve presente no funeral de João Oliveira Pinto, em Lisboa.Jorge Costa ainda vincou uma partida que será "decidida nos detalhes": "a equipa que menos errar conquistará os três pontos e, nesse aspeto, temos de ser muito rigorosos de modo a que nada falhe".O AVS SAD recebe a equipa de Lis no Estádio do CD Aves, pelas 11 horas deste domingo, num encontro a contar para a 21ª jornada da Liga Sabseg.