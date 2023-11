Jorge Costa antes do jogo com o Nacional: «Ambiente é fantástico e a confiança está no auge»

Numa sequência de duas derrotas consecutivas, algo inédito esta temporada, o AVS SAD recebe, este domingo, o Nacional, um dos seus mais próximos perseguidores na tabela classificativa. Apesar dos resultados, Jorge Costa mantém total confiança na sua equipa."A equipa está bem, está competitiva e desde a 1.ª jornada tem feito as coisas bem feitas. Mesmo nas derrotas, ainda não vi nenhuma equipa que tenha sido superior à nossa. Temos de dar continuidade a isso", começou por dizer o técnico, na antevisão ao duelo com os insulares, antes de acrescentar: "Amanhã defrontamos uma equipa com futebol positivo, que joga bem, que gosta de ter bola, que está numa boa fase, mas que vem a nossa casa e portanto espero que não levem nada daqui."Ainda sobre o momento da equipa, Jorge Costa garante a semana de trabalho foi "normalíssima". "Se tudo tem corrido normalmente e tivéssemos vencido a Oliveirense aqui, que merecíamos, e se tivéssemos vindo dos Açores com outro resultado, que merecíamos também... mas não vou por aí. Olho para o presente e para o futuro. O nosso presente é fantástico. Esta semana foi normalíssima e é uma pena que não venham assistir aos treinos abertos para testemunharem que o ambiente é fantástico e que a confiança está no auge. Estamos preparadíssimos para amanhã darmos uma boa resposta", atirou.Com três jogadores castigados na sequência do jogo com o Santa Clara - Léo Alaba, Zé Ricardo e Simão Bertelli -, o técnico admite que preferia que as duas equipas se defrontassem na máxima força. "Eu gostaria que amanhã as duas equipas estivessem no seu máximo. Temos ausências que são conhecidas e o Nacional também. É uma pena para o espetáculo, mas tenho confiança total nos jogadores [disponíveis]", referiu, considerando que a pausa competitiva em perspetiva será benéfica: "Nesta fase, até para recuperar alguns jogadores, a paragem vem no momento ideal, mas primeiro o foco está no jogo com o Nacional e depois logo se vê o que futuro nos reserva."Jorge Costa aproveitou também a oportunidade para apelar ao apoio dos adeptos. "Há momentos em que sentimos falta de algo e em que o 12.º jogador nos dá a força extra. Não temos tido tanto isso como queremos e gostaríamos muito de ter mais. Já somos fortes e estamos na posição em que estamos, por mérito nosso, portanto imagino o que poderemos fazer com mais apoio", finalizou.O AVS SAD defronta o Nacional este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg