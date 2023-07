Jorge Costa confia "num bom trabalho" do AVS na Liga Sabseg

O treinador Jorge Costa regozijou-se este sábado com a pré-temporada do AVS, afirmando que a disponibilidade dos jogadores o faz acreditar num "bom trabalho" da equipa na Liga Sabseg.

"Estamos a trabalhar bem e a fazer já coisas interessantes. Estamos numa fase muito inicial, mas os jogadores acreditam no processo e estão dispostos diariamente a crescer. Parece-me que com este grupo vamos fazer um bom trabalho", disse Jorge Costa, no final do jogo de apresentação oficial da equipa diante do Desportivo de Chaves (0-0).

O AVS vai jogar em 2023/24 na Vila das Aves e o jogo de hoje terá reedição no próximo sábado, para a primeira fase da Taça da Liga. Jorge Costa lembrou que o jogo de apresentação estava marcado e desvalorizou a coincidência.

"O jogo estava marcado e, se não fosse contra o Chaves, o Chaves mandaria cá alguém ver-nos. No futebol não há segredos, sabendo que é um jogo que vai ficar para a história, porque quem ganhar passa e quem perder fica pelo caminho. Vamos querer dar novamente uma boa resposta e ser melhores do que o Chaves", referiu.

Jorge Costa disse ainda estar "contente" com as soluções que encontrou na equipa, mas admitiu novas entradas.

"O plantel está bem composto, estou contente com os jogadores, mas continua tudo em aberto. Os que vieram de novo foram escolhidos a dedo e quem vier, seguramente, virá para acrescentar", afirmou o técnico, "satisfeito" com a recetividade dos avenses, a quem prometeu retribuir com "bom futebol".

O médio Luís Silva corroborou esta ideia e falou mesmo em "simbiose perfeita".

"Fomos muito bem acolhidos pela vila, os adeptos aderiram, tentámos dar o máximo. Acho que foi uma simbiose perfeita. Vamos fazer de tudo para os conseguir agarrar. Espero que no próximo jogo ainda sejam mais", disse o experiente médio, também presente na nova sala de imprensa do estádio do CD Aves.

E o próximo jogo do AVS é dentro de uma semana e frente ao mesmo Desportivo de Chaves.

"Não pensámos muito no jogo da próxima semana [da primeira fase da Taça da Liga]. Encarámos este jogo como se fosse a sério. Focámo-nos mais naquilo que é a nossa ideia de jogo e acredito que vamos dar no sábado uma resposta muito boa", concluiu.

O AVS chega a esta fase de preparação com duas vitórias e um empate.