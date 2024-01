Jorge Costa criticou duelo frente ao Tondela: «Por amor ao futebol, não chamem aquilo de jogo»

O AVS SAD enfrenta um período menos positivo e, vindo de duas derrotas consecutivas, o treinador Jorge Costa visa já um ponto de viragem com o último classificado, o Belenenses, no primeiro encontro da segunda volta do campeonato. Porém, refletiu sobre o encontro de Tondela, frisando que não se sente feliz pelo resultado, mas também pelo jogo que foi "obrigado a fazer".



"Já vivemos ambas as sensações e claramente que aquela série de quatro vitórias consecutivas é uma coisa fantástica. Agora, nada cai do céu, nós sabemos perfeitamente como conseguimos essa série, como também percebemos o que fizemos de menos positivo para estas duas derrotas, se bem que o último jogo não tem quase história, se é que lhe podemos chamar um jogo. Foi o que foi e fomos obrigados a fazê-lo, tentámos fazê-lo da melhor forma, mas perdemos por culpa própria porque foi através de três bolas paradas. Já vi a chamarem-no de muita coisa mas, pelo respeito ao futebol, não chamem àquilo um jogo de futebol", atirou o técnico português, acreditando que os momentos diversos que os avenses já viveram são um foco de aprendizagem para enfrentar a segunda metade da Liga Sabseg.



Receção ao Belenenses, o que espera?

"Um jogo difícil, contra o último classificado, neste momento. É, acima de tudo, importante sermos muito AVS. Com muito respeito que temos por todas as equipas como é evidente, mas devemos continuar porque percebemos o que queremos e a forma como queremos fazer as coisas. Para mim, só há um caminho para o sucesso e é ser sério diariamente. Não basta ser, é preciso parecer."



Início da segunda volta.

"Vai começar o início da segunda volta amanhã e estamos numa posição muito boa da tabela classificativa. Tivemos momentos de grande euforia, tivemos momentos de grande tristeza e de coisas não tão conseguidas, mas cabe-nos a nós perceber qual é o caminho que queremos seguir, sabendo que já provámos o doce e o amargo. Queremos fazer, no mínimo, igual ao que fizemos na primeira volta."



Espera facilidades por parte do Belenenses?

"Facilidades? De todo, vou ter que fazer uma cara mais feia ainda para perceberem que temos todo o respeito pela instituição do Belenenses, assim como os seus jogadores, treinadores e restante equipa técnica. Temos que ser, se for possível, ainda mais sérios do que temos vindo a ser desde o início da época."



A competição e o objetivo do 1º lugar continua presente no jogo da sua equipa?

"No jogo não, mas no meu discurso sim. Convém vincar a seriedade que necessitamos de ter, porque a equipa do Belenenses tem melhor plantel e melhores jogadores e treinador do que aquilo que a tabela classificativa demonstra, por isso é que disse no início da conferência que amanhã tem de haver muito AVS."



O novo reforço, Yair, vai estrear-se e, já agora, conta com o plantel todo disponível?

"O plantel não está todo disponível, mas temos um novo reforço sim, e que está disponível. Obviamente que ainda não percebe o jogo como nós percebemos, mas é alguém que vem para acrescentar algo e para nos ajudar."



Está preocupado com a conquista do 1º lugar?

"Não estou muito preocupado com o lugar nem recuperar o 1º lugar, nem fazer ou desfazer as situações que trabalhámos. Estou muito motivado em fazer as coisas bem feitas. Em divertir-me diariamente com estes jogadores e chegar ao dia do jogo e perceber que vale a pena. Até ao momento, tem valido muito a pena."



O AVS SAD vai receber o Belenenses neste sábado, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, pelas 14h00.