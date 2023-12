Jorge Costa de regresso ao banco do AVS SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de cumprir 17 dias de castigo por insultos, Jorge Costa vai estar de volta ao banco do AVS SAD na visita a Mafra, no domingo. Aliás, já que o período de suspensão ficará cumprido antes de sábado, o técnico estará presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, juntamente com um jogador, tal como já é habitual.

Assim sendo, Marco Leite, que orientou a equipa desde o encontro com o FC Porto B, altura em que o ex-internacional se ausentou, vai voltar ao cargo de adjunto.