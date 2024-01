Jorge Costa distinguido com o Prémio Vítor Oliveira

Jorge Costa foi esta quarta-feira distinguido com o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do mês da Liga Portugal SABSEG -, depois de ter levado o AVS SAD a quatro vitórias consecutivas em outros tantos jogos disputados no segundo escalão do futebol português. O técnico de 52 anos reuniu a preferência dos seus companheiros de profissão, somando 33,58% dos votos, repetindo assim a distinção conseguida em setembro.

Tiago Margarido, treinador do Nacional, foi o segundo mais votado, com 23,23% dos votos, seguido de Leandro Pires, treinador do Santa Clara, que recolheu 20,90% dos votos.