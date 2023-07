Jorge Costa e a Allianz Cup: «Temos muito respeito por esta competição e queremos seguir em frente»

Invicto nos quatro jogos da pré-época já realizados, o AVS SAD faz o seu primeiro encontro oficial este sábado, frente ao Chaves, para a Allianz Cup. Curiosamente, o adversário será o mesmo do jogo de apresentação, disputado no passado no último fim de semana. Sem surpresas, o treinador Jorge Costa espera um duelo distinto, que não chega na melhor altura para nenhuma das equipas em prova."Este jogo será seguramente diferente daquele que foi o jogo de apresentação, não que haja muitas mudanças no plantel das duas equipas, mas é um encontro que vale a passagem à fase seguinte. Será um jogo com mais pressão numa altura, e isso não serve de desculpa, em que nenhuma das equipas está preparada para a competição", começou por dizer o técnico, na conferência de antevisão à partida, partilhada pelo Santo Tirso Digital"Temos muito respeito por esta competição e queremos seguir em frente, mas temos um caminho a percorrer e esta data não é claramente a melhor, mas isso é válido para nós como para todas as outras equipas em prova. Temos de encarar este jogo como mais um passo no nosso crescimento, sabendo que já fizemos quatro particulares e eu valorizo muito o resultado. Este coloca-nos numa fase seguinte ou sem competição oficial até começar o campeonato, vamos fazer tudo por tudo para conseguirmos ganhar", reforçou, relembrando a experiência vivida na época passada ao serviço do Ac. Viseu."Tive oportunidade de jogar na final four o ano passado, embora num contexto diferente, e, portanto, sei o quão isto é bonito e quanto esta competição, que eu não acredito que alguém desvalorize, é importante. O nosso objetivo é passar, com todas as condicionantes existentes, mas todas as equipas em Portugal estão em pé de igualdade", finalizou.Além da obtenção de um resultado positivo, Jorge Costa realça a importância da equipa continuar a evoluir. "Os jogadores têm de estar motivados diariamente, caso contrário não vamos crescer como equipa e individualmente. Isso é mínimo que posso exigir. O que é importante para nós é que, durante o processo de crescimento e maturação, todos acreditemos naquilo que é proposto. É importante que no final de cada treino, no final de cada jogo, consigamos perceber que crescemos um pouco mais, que somos mais fortes do que no dia anterior. Sabemos que vamos errar, mas cá estaremos para corrigir e perceber como podemos elevar o nível da equipa", frisou.Por fim, deixou uma palavra aos adeptos: "Gostava muito que a união com as gentes da Vila das Aves ficasse cada vez mais vincada, semana após semana. Estamos disponíveis a dar o nosso máximo para que nos apoiem e nos ajudem a crescer."O AVS SAD recebe este sábado, pelas 18h30, o Chaves, em jogo da 1.ª fase da Allianz Cup.