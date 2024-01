Jorge Costa e a receção ao Leixões: «Estamos em alerta máximo»

Depois de ter encerrado 2023 com o regresso à liderança isolada da Liga Sabseg, o AVS SAD recebe, este domingo, o Leixões em busca de dar continuidade ao bom momento. Apesar da sequência de resultados menos positiva do adversário, Jorge Costa não perspetiva facilidades.

"Será um jogo difícil, contra uma boa equipa, muito séria e de muito trabalho, com muita qualidade, que está num lugar na tabela que não me parece o mais adequado para o que tem feito. Vai exigir da nossa parte toda a concentração, dedicação e qualidade, porque o Leixões joga no limite, corre, trabalha e pressiona muito. Estamos em alerta máxima para fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", disse o treinador, na conferência de antevisão à partida.

Sobre o regresso à liderança, depois de a ter perdido na sequência de três derrotas consecutivas, Jorge Costa não entra em euforias, mas aplaude a capacidade da equipa para se reerguer. "Sei os jogadores que tenho à disposição, ninguém os conhece melhor que eu. Não somos a melhor equipa do mundo, como em novembro não eramos a pior, mas o futebol tem disto. Há jogos que se ganham com uma ponta de sorte. Em novembro não me parece que nenhuma das três derrotas tenha sido merecida, mas perdemos. Mais importante do que dar essa resposta, é perceber que caímos e que tivemos a coragem e a qualidade de nos levantar novamente", sublinhou.

Já em relação ao mercado, Jorge Costa confirmou que o AVS SAD já contratou um reforço - o colombiano Yair Mena estava perto de ingressar nos avenses - e mostra-se satisfeito com os esforços a ser desenvolvidos pela administração. "Já contratamos, mas sabemos que vamos perder o John Mercado durante um mês. Estamos atentos e a trabalhar dentro do que o mercado nos oferece. É um período de transferências complicado para nós, mas estamos com boas perspetivas e estou muito contente com o que está a ser feito", finalizou.

O AVS SAD defronta o Leixões este domingo, pelas 11 horas.