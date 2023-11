Jorge Costa e a UD Oliveirense: «Fizeram coisas fantásticas e tememos que o possam voltar a fazer»

Confortável na liderança, com seis pontos de vantagem para os mais diretos perseguidores à partida para a 9.ª jornada da Liga Sabseg, o AVS SAD recebe, este domingo, a UD Oliveirense, formação que chegou a ser líder da prova. Nesse sentido, o técnico Jorge Costa não se deixa enganar pelo momento menos bom da equipa de Fábio Pereira."A UD Oliveirense é uma equipa muito interessante, começou muito bem esta época. Agora está numa fase menos positiva, mas os intervenientes são os mesmos. O treinador é o mesmo, não houve alterações, não há baixas e foi esta mesma equipa que nas primeiras jornadas surpreendeu tudo e todos e andou nos primeiros lugares. Isso é sinal de que tem qualidade e que tem uma ideia de jogo muito positiva, muito perigosa com bola. Vai-nos obrigar a estar no nosso máximo para que possamos conseguir o que queremos, que é a vitória", disse o treinador, na antevisão ao jogo, consciente das dificuldades que o adversário poderá ser capaz de causar."Sabemos da capacidade da UD Oliveirense e sabemos que se não estivermos ao nosso melhor nível, vamos ter dificuldades. Temos de ser sérios, muito solidários, respeitar muito adversário, porque nas primeiras cinco jornadas andou com todo o mérito nos lugares cimeiros. Fizeram coisas fantásticas e tememos que o possam voltar a fazer. Espero que o façam, mas não nesta jornada", acrescentou.Neste duelo, Jorge Costa vai reencontrar Ricardo Fernandes, amigo e antigo colega de equipa, que agora desempenha a função de diretor desportivo da UD Oliveirense: "É muito fácil falar do Ricardo. Como profissional tem feito um trabalho fantástico com poucos recursos. Independentemente do que acontecer amanhã, e eu acho que sei o que vai acontecer, a nossa relação será sempre a mesma. São pessoas como o Ricardo que fazem falta ao futebol."O técnico do AVS SAD aproveitou também para reforçar a sua opinião em relação à vitória no terreno do Feirense, na ronda anterior. "É minha obrigação, enquanto treinador, perceber aquilo que fizemos no jogo passado, tentar melhorar e retificar, preparando o jogo seguinte. Se já tinha algumas certezas, depois fiquei com a certeza absoluta de que o que se passou em Santa Maria da Feira foi um grande jogo da nossa parte, com várias oportunidades. Acho que o Ricardo Sousa [n.d.r. treinador do Feirense] se precipitou, mas é difícil sempre para nós treinadores fazer uma análise após o jogo, porque não há dúvidas sobre a justiça da nossa vitória lá", referiu, antes de finalizar: "Isso faz com que, de dia para dia, fico mais contente com estes jogadores, mais confiante que o trabalho está a ser bem feito, de que estamos preparados para todas as dificuldades, conscientes de que o facto de estarmos em 1.º lugar deixa os adversários em alerta máximo. Temos de estar preparados e ter vários planos para ir ganhando jogos."O AVS SAD defronta a UD Oliveirense este domingo, pelas 11 horas.