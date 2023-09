Jorge Costa e a visita a Viseu: «Preparados para um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo»

Depois de ter sofrido a primeira derrota da época, frente ao Arouca na Allianz Cup, o AVS SAD regressa à Liga Sabseg com a missão de dar uma boa resposta e retomar o caminho dos triunfos. Na antevisão, Jorge Costa, que vai regressar pela primeira vez ao Fontelo desde a sua saída do comando técnico do Ac. Viseu na reta final de 2022/23, mostrou-se confiante num bom resultado."É um regresso a uma casa onde fui feliz e por isso será um jogo com características diferentes para mim. Vamos defrontar um adversário que é claramente um dos candidatos à subida, portanto será um jogo grau de dificuldade elevadíssimo, mas estamos preparados. Trabalhamos bem durante a semana, sabemos o que queremos, sabemos o que temos de fazer e como o temos de fazer, portanto estamos confiantes de que podemos regressar a casa com os três pontos. Estamos preparados, com muita vontade de lá ir, de jogar bem e demonstrar que na Vila das Aves se joga bom futebol.", disse o treinador, considerando que a paragem no campeonato foi "demasiado longa": "Cabe-me a mim fazer com que não haja uma descompressão ou distração. Estamos constantemente focados no nosso trabalho no dia-a-dia."Jorge Costa abordou também a reação ao primeiro desaire desde que assumiu o comando do AVS SAD. "Sabíamos que ia acontecer. No final do jogo, olhamos nos olhos uns dos outros com a consciência e sentimento de que tudo fizemos e quando assim é, está tudo bem. Temos de valorizar o adversário, mas ficou um sentimento de tristeza, o que é ótimo, porque significa que a equipa nasceu para o sucesso", finalizou.O AVS SAD visita o Ac. Viseu este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 6.ª jornada da Liga Sabseg.