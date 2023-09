Jorge Costa e a vitória frente ao Länk Vilaverdense: «Não há muito a dizer da justiça do resultado»

Jorge Costa abordou a vitória com o Länk Vilaverdense (2-0) realçando o "trabalho e a qualidade dos jogadores"."Não há muito a dizer da justiça do resultado. Entrámos forte no jogo contra uma equipa que respeitamos muito, pressionantes, e não deixámos o Länk fazer o que faz de melhor", afirmou o técnico dos avenses, entendendo que "não há segredo" para o bom arranque da sua equipa no campeonato, contabilizando quatro vitórias e um empate na Liga Sabseg.O AVS está, à condição, em primeiro lugar no campeonato e apenas com um golo sofrido, sendo a segunda melhor defesa da Liga só atrás de um Santa Clara ainda imbatível.