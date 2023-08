Jorge Costa e o arranque da Liga Sabseg: «Estamos ansiosos e queremos muito entrar bem»

Depois de uma pré-época sem qualquer desaire e do apuramento para a fase de grupos da Allianz Cup, o AVS SAD começa este sábado a sua campanha na Liga Sabseg com uma receção ao Belenenses. Na antevisão à partida, Jorge Costa não escondeu a ansiedade pelo pontapé de saída."É o primeiro jogo de uma prova longa. Estamos ansiosos, queremos muito entrar bem e dar continuidade ao que temos vindo a fazer desde o primeiro dia, num projeto novo, mas com gente muito competente e com muita vontade de trabalhar e melhorar o futebol português", começou por dizer o técnico, em declarações reproduzidas pelo 'Santo Tirso Digital'."Não é o nosso primeiro jogo oficial, esse foi na Taça da Liga e foi importante porque vamos entrar na fase de grupos, porque ganhar é sempre bom, especialmente para os jogadores acreditarem naquilo que lhes é proposto diariamente. Estamos ansiosos pela estreia no campeonato, perante o nosso público e espero casa cheia, porque as pessoas da Vila das Aves também estavam ansiosas por ter futebol aqui", continuou o treinador, que na época passada esteve ao comando do Ac. Viseu.Apesar da ansiedade, Jorge Costa parte confiante para a estreia. "Vamos defrontar um histórico, que depois de uma fase difícil, e por mérito próprio, tem conquistado o seu espaço. São uma boa equipa, jovem, recheada de bons valores, mas o mais importante será perceber até que ponto estamos ou não preparados para o desafio. Neste momento, sou um treinador feliz e confiante que amanhã vamos dar uma boa resposta", frisou.Em comparação com o último jogo oficial da equipa, o treinador, de 51 anos, já contará com opções adicionais, todas elas com o seu aval. "Claro que os novos reforços tiveram a minha aprovação, porque tudo tem sido feito em conjunto desde a minha chegada. Eu e a administração estamos em sintonia e tudo o que está a ser feito não é obra de uma só pessoa, mas sim de uma estrutura", explicou, deixando a porta aberta a mais novidades até ao fecho do mercado."A base da equipa já está pronta há muito tempo. Faltavam-nos algumas posições, mas eu também estou preparado para, até ao fecho do mercado, perder jogadores. Espero que não aconteça, mas se acontecer não farei um drama. Espero receber mais um outro presente para ter mais algumas dores de cabeça, mas se perder algum elemento também não é um problema, porque sou pago para arranjar soluções", finalizou.Também presente na conferência de antevisão esteve Fernando Fonseca, um dos reforços para a nova época, que aproveitou para fazer um balanço das primeiras semanas no clube."Surpreendeu-me bastante pela positiva, em termos de ambiente e de condições não senti grande diferença em relação a alguns clubes da 1.ª Liga. Sinto-me verdadeiramente feliz e era isso que procurava. Sinto-me bem, sinto-me em casa e pronto para ajudar a equipa", disse o lateral.Em relação aos objetivos para 2023/24, Fernando Fonseca prefere dar um passo de cada vez. "Penso que o mais importante é pensar jogo a jogo. Se fizermos bem o nosso trabalho e aquilo que o mister pede durante a semana, penso que podemos fazer um bom campeonato", sublinhou.O AVS SAD defronta o Belenenses este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg.