Jorge Costa e o bom momento do AVS SAD: «Os bons resultados ajudam em tudo»

No lançamento de mais uma partida na Liga Sabseg, Jorge Costa, técnico do AVS SAD, garantiu não se deixar enganar pelo mau resultado do Penafiel no encontro anterior, deixando vários elogios à formação orientada por Hélder Cristóvão."Mais um jogo na nossa caminhada e mais um de grau de dificuldade elevadíssimo, acrescido pelo facto de o Penafiel vir de um mau resultado, mas de um bom jogo. Isso poderia criar uma falsa ideia na equipa, mas é minha função alertar para o facto de que vamos encontrar uma equipa que, na minha opinião, é das que melhor joga na 2ª Liga, muito boa com bola, com uma ideia de jogo muito positiva, que nos vai fazer sofrer no processo defensivo e que nos vai querer roubar a bola e o protagonista", disse, deixando igualmente palavras simpáticas ao treinador adversário e ao clube pelo qual passou como jogador."O Hélder [Cristóvão] é um amigo, um companheiro de grande lutas. Vou também defrontar a minha primeira equipa como sénior, na altura emprestado pelo FC Porto. Tenho um carinho especial pelo Penafiel. O Hélder tem uma ideia muito positiva de jogo, que valoriza o futebol e desejo-lhe a melhor sorte, exceto amanhã", frisou.Finalmente, Jorge Costa abordou o momento positivo que a equipa atravessa. "Os bons resultados ajudam em tudo. Trazem confiança, trazem gente ao estádio e tornam as coisas muito mais fáceis. Como tinha dito na pré-época, era importante criar um bom grupo e criar um hábito de vitória. É muito mais fácil os jogadores acreditarem na ideia de jogo do treinador se for sustentada em vitórias. Cabe-me, enquanto responsável, perceber que, embora o ambiente seja ótimo e os resultados ótimos, temos carências e alguns problemas, que temos de trabalhá-los e escondê-los dos adversários", finalizou.O AVS SAD recebe o Penafiel esta segunda-feira, pelas 20h15, em jogo da 7.ª jornada da Liga Sabseg.