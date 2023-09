Jorge Costa e o Länk Vilaverdense: «Último lugar não condiz com aquilo que tem sido a sua prestação»

Na liderança da Liga SABSEG, e ainda sem conhecer o sabor da derrota, o AVS SAD pretende prolongar o arranque triunfal na receção ao Länk Vilaverdense, que ocupa nesta fase o último lugar da prova. Apesar da classificação, o treinador Jorge Costa não perspetiva facilidades diante dos minhotos."Temos de ter muito respeito pelo Länk Vilaverdense. Neste momento é o último classificado da 2.ª Liga, tem um ponto, mas isso não condiz com aquilo que tem sido a sua prestação. Tem perdido por pormenores e poderia estar numa posição bem mais tranquila. É uma equipa que joga bem, com futebol positivo e que vai obrigar-nos a estar em alerta máximo do primeiro ao último minuto", disse o técnico na antevisão à partida, considerando vantajosa esta paragem na competição para os compromissos das seleções."As perspetivas são boas. Normalmente, quando estamos num bom momento, não queremos parar, queremos continuar a jogar, mas esta paragem foi benéfica para nós, porque pudemos descansar um pouco. Estou tranquilo, porque o regresso ao trabalho foi ótimo, os jogadores estão completamente focados na sua função e estou apenas ansioso pelo início do jogo", explicou.Sobre o mercado de transferências, Jorge Costa admite que gostava de ter recebido mais reforços, mas diz-se satisfeito com os jogadores que tem à disposição. "Felizmente, tenho um plantel que me dá garantias. Nunca me queixei, nem nunca me vou queixar da constituição do plantel. Sou funcionário do clube e sou pago para arranjar solução, não para arranjar desculpas. Gostaria de ter tido algo mais, mas isso é natural. Quem tem ambição, quer sempre mais. Estou feliz e é com estes que vou à guerra", terminou.O AVS SAD recebe o Länk Vilaverdense este sábado, pelas 11 horas.