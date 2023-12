Jorge Costa e o último jogo do ano: «Não estamos obcecados em chegar à liderança»

No lançamento do último jogo do ano, que em caso de vitória pode permitir ao AVS SAD começar 2024 como líder da Liga Sabseg, Jorge Costa sublinhou que esse cenário não é uma obcessão, embora a ambição passe por continuar nos lugares cimeiros."Andar nos lugares cimeiros é ótimo, mas não estamos obcecados nem preocupados em chegar à liderança, porque sabemos qual o caminho que temos de fazer e estamos a fazê-lo. Quando tivemos uma fase negativa, não houve drama, portanto nas fases positivas temos de manter os pés no chão e perceber que há bem mais candidatos que nós para andar nestes lugares. Não estamos neste lugar por acidente, mas sim por mérito. Queremos continuar nos lugares cimeiros, porque sabemos qual é o nosso projeto", disse o técnico, admitindo as dificuldades sentidas na preparação para o duelo com o Mafra."Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo. O Mafra é provavelmente a equipa que tivemos mais dificuldade em analisar, tem jogadores individualmente de grande qualidade e já jogaram de forma diferente em vários jogos. É um jogo em que vamos ter de ser muito AVS, porque não sabemos aquilo que nos espera. Vai ter de haver muito AVS", frisou, sem se mostrar preocupado com a descompressão natalícia."Não estou muito preocupado, porque penso que os jogadores vieram focados após o Natal, numa época especial, onde normalmente há uma descompressão, mas isso é transversal a todas as equipas. Foi uma semana ótima de trabalho", terminou.O AVS SAD visita o Mafra este domingo, pelas 11 horas.