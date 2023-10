Jorge Costa eleito treinador do mês de setembro da 2ª Liga

Jorge Costa conquistou o prémio Vítor Oliveira-Melhor Treinador da Liga Sabseg, referente ao mês de setembro, depois de liderar o AVS SAD em duas vitórias para o campeonato, diante da U.Leiria (2-1) e do Länk Vilaverdense (2-0) , contando ainda com uma vitória sobre o Louletano, para a Taça de Portugal.O treinador dos avenses também recebeu 41,83% dos votos para vencer este troféu, ficando à frente do treinador do Nacional, Tiago Margarido (27,45%) e Silas, do Mafra, com 12,42% dos votos.Neste sentido, Jorge Costa tem liderado a formação de Vila das Aves a um registo quase imaculável. Lidera a 2.ª Liga, isolado, e ainda não perdeu qualquer partida para o campeonato em 2023/24.