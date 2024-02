Jorge Costa elogia reforços: «Todos têm qualidade suficiente»

Jorge Costa recebeu vários reforços para os quadros do AVS SAD neste mercado de inverno, incluindo três nos dois últimos dias do período de transferências, estando já todos inscritos e prontos a enfrentar o Torreense, na 20ª jornada do campeonato, encontro que, segundo o treinador, será difícil.

"É um jogo perante uma equipa que começou a época com grandes expetativas e que continua assim, viu-se agora no mercado de transferências e também já trocou de treinador. Conheço bem o Tulipa e, ao mesmo tempo, não o conheço, porque não sei o que esperar do Torreense a não ser uma equipa boa. Sei também que ele é um bom treinador, isso sim", refletiu o técnico avense, sobre um antigo colega de equipa com quem partilhou o balneário nos juniores do FC Porto.



Jorge Costa ainda descreveu o estado físico e emocional dos reforços que recebeu, adjetivando este mercado como "complicado": "Os jogadores não estão todos no mesmo patamar, porque uns já tinham vindo treinar e outros vão começar agora a pré-época. Outro jogador já tem jogado e ainda há pouco tempo jogou. Fisicamente, não estão ao mesmo nível, mas não me preocupa muito, porque nas posições que atuam podem rapidamente vir a ser aposta. Precisam de conhecer a nossa forma de jogar e conhecer a nossa imagem, mas todos eles têm qualidade suficiente e foi por isso mesmo que foram escolhidos. Aquilo que eu digo dos nossos jogadores não foge à regra para os que vieram ajudar, espero que amanhã sejam melhores do que aquilo que são hoje".



Nesse sentido, o técnico concluiu a antevisão dizendo que o AVS SAD é um "projeto com um passado muito curto, mas com presente e a pensar no futuro", referindo-se aos objetivos e expetativas da equipa na 2.ª Liga, assim como o seu quadro de jogadores, que aumentou em janeiro.



O AVS SAD vai visitar o Torreense neste sábado, pelas 14h00, a contar para a 20.ª jornada da Liga Sabseg.