Jorge Costa elogia Ricardo Sousa: «Para além de meu amigo, tem feito belíssimos trabalhos»

Depois da derrota na Taça de Portugal, diante do Dumiense, o AVS SAD viaja até Santa Maria da Feira para defrontar o Feirense, neste regresso da 2.ª Liga e o treinador visitante, Jorge Costa, destacou o ponto de viragem da equipa de Ricardo Sousa, depois das peripécias que os fogaceiros viveram no início da temporada."Começaram a época de uma forma atípica, com algumas dificuldades. Assentaram, contrataram bem e têm um treinador que, para além de meu amigo, tem feito belíssimos trabalhos e tem uma boa ideia do que é o futebol. Gosta de jogar bem. Se assim o campo permitir, penso que domingo teremos um bom jogo. Recuso-me a perder antes de jogar", vincou o técnico avense, sem esquecer que o resultado anterior faz com que a sua equipa tenha "muita vontade de fazer melhor e regressar com os três pontos" à Vila das Aves.Contudo, o ex-internacional tem uma baixa de peso para a visita à Feira. "Temos o Benny de fora. É o que é, foi o melhor médio dos últimos dois meses, mas não é um drama. Este plantel tem qualidade suficiente para dar a volta", atirou Jorge Costa."Temos os nossos objetivos. Queríamos ir o mais longe nas taças, pelo menos mais uma eliminatória na Taça de Portugal. Agora, voltamos à nossa realidade, que é o campeonato. Aqui, estamos bem e queremos continuar bem", acrescentou.O AVS SAD vai visitar o Feirense neste domingo, dia 29 de outubro, no Estádio Marcolino de Castro, às 14h00.