Jorge Costa: «Estamos numa fase de decisões»

O AVS SAD está em autênica perseguição aos lugares cimeiros da 2ª Liga, procurando manter uma posição favorável para as ambições da subida de divisão, tendo pela frente um encontro com o Länk Vilaverdense onde, apesar da condição de visitante, parte como claro favorito. Jorge Costa mostra-se "tranquilo" e espera continuar a colher os frutos depois da vitória diante da U. Leiria (2-1)."Estou muito tranquilo porque esta semana foi excelente, em termos de trabalho, depois de um excelente jogo perante os nossos adeptos. Estamos focados e estamos bem. Sabemos da importância do jogo, reconhecemos competência em toda a estrutura do Länk, incluindo treinador e jogadores. Não estamos na reta final mas estamos numa fase de decisões. É um jogo de uma importância enorme para nós", referiu."O que espero é um bom AVS. Não temos o Zé [Ricardo], mas de resto estamos a 100 por cento. Continuo a dizer e vou dizer isto durante mais de 10 anos. Tenho a minha casa e preocupo-me com ela e todos os dias foco-me naquilo que consigo controlar, que são os meus jogadores e tudo o que envolve o AVS SAD. Tudo o que não me diz respeito, procuro saber, como é evidente, para retirar as minhas conclusões, mas guardo-as para mim.""Que continue assim. Não me importo que, daqui a um mês, estejamos novamente a falar dele, porque realmente é um exemplo dentro de campo, fora de campo e continua a ser de uma utilidade única. Que se mantenha assim.""Se calhar é mais do que eu merecia, não foi um mês extraordinário. É evidente que estes prémios individuais, quer do Jorge Costa, do Trigueira ou de quem quer que seja, são importantes e valorizamos, mas não há um único prémio que se ganhe sozinho. É fruto do trabalho invisível que fazemos no campo e na nossa vida privada e é fruto da equipa, porque sozinhos não conseguimos nada.""Estão cada vez melhor. É evidente que na pré-época temos mais preparação e mais amigáveis, portanto a integração é mais rápida e nesta fase não. Também não foram assim tantos e com a qualidade que os nossos têm é tudo mais fácil."O AVS SAD defronta esta segunda-feira o Länk Vilaverdense, pelas 18h00.