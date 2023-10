Jorge Costa: «Estes prémios dão-nos vontade continuar a fazer mais e melhor»

Após já ter agradecido a distinção de melhor treinador do mês de setembro na Liga Sabseg através de uma publicação nas redes sociais, Jorge Costa, técnico do AVS SAD, recebeu agora o respetivo galardão, aproveitando para fazer um balanço do trabalho que está a ser desenvolvido no emblema da Vila das Aves."Obrigado pela distinção. Quero agradecer, antes de mais, a todos os meus colegas de trabalho, que reconheceram em mim alguma capacidade. Receber um prémio é sempre bom, mentiria se dissesse que não fico tocado", começou por dizer, mostrando-se orgulhoso daquilo que a sua formação tem vindo a alcançar."Este é um projeto novo, que criou, e isso é natural, algumas dúvidas no início. Mas nós, com muito trabalho, muita dedicação e muito profissionalismo, estamos a demonstrar que este é um projeto sério, recheado de vontade e competência. Este prémio, os nossos restantes deste mês e também os do mês passado, envolvendo jogadores e agora também a equipa técnica, orgulha-nos imenso e dá-nos vontade de continuar a fazer mais e melhor. Este prémio começa com uma administração que me dá todas as condições de trabalho, a mim, à minha equipa técnica e aos jogadores. Não há segredos para o sucesso, é a dedicação, é a competência, no momento certo a sorte também faz a diferença. Acima de tudo, é a honestidade e a vontade com que o faço e o respeito que tenho pela minha profissão", concluiu.Jorge Costa comandou o AVS SAD a duas vitórias em outros tantos jogos durante período em questão, solidificando a liderança isolada na Liga Sabseg.