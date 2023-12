Jorge Costa: «Gostava de descobrir os números do Euromilhões»

O AVS SAD enfrenta uma crise de maus resultados que Jorge Costa terá, rapidamente, que dar a volta caso queira continuar na batalha pelo 1.º lugar da Liga SABSEG e consequente subida ao principal escalão do futebol português. Contudo, o ex-internacional considera que, para defrontar o Benfica B, as "estratégias já estão afinadas" há meses."Mau era se agora em dezembro eu descobrisse alguma coisa. Gostava de descobrir era os números do Euromilhões. Tudo o resto está mais do que descoberto e mais do que trabalhado. Aproveitámos esta pausa para descansar um pouco a cabeça, sobretudo dos maus resultados que temos vindo a acumular, e preparar o jogo da melhor maneira", revelou o treinador dos avenses, salientando o facto de não existirem "jogos ideais" para regressar às vitórias.Para a partida contra os encarnados, o antigo jogador do FC Porto assumiu exigir "concentração e muita coragem" à sua equipa para não permitir que o adversário possa ter bola, deixando ainda o aviso de que uma equipa B tem outras armas à mão."É uma equipa que não reflete, de todo, a qualidade que tem, relativamente à classificação. Depois, são uma equipa B, com um conceito completamente diferente da 2.ª Liga. São uma equipa recheada de talento, com jovens que amanhã serão o futuro do futebol. Se os deixarmos, conseguem fazer coisas magníficas. Será um jogo totalmente diferente de qualquer outro que já tivemos até hoje", refletiu Jorge Costa.Sobre o regresso às vitórias, o técnico descarta a ideia de existirem "jogos ideiais" para tal. "Ponto final? Não há jogos ideais para voltar às vitórias. Isto é o que é, é a nossa realidade e o calendário está definido. A verdade é que temos tido maus resultados, mas temos estado nos jogos todos e temos feito exibições regulares", concluiu.O AVS SAD recebe este sábado o Benfica B, em Vila das Aves, num jogo que tem início agendado para as 20h30.