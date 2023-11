Jorge Costa: «Hoje não somos a pior equipa do mundo, como ontem não éramos a melhor»

No rescaldo da primeira derrota na Liga Sabseg, Jorge Costa, treinador do AVS SAD, reconheceu que a equipa esteve abaixo do nível que era expectável, considerando que houve muito demérito dos avenses."Foi um jogo atípico, mas temos de ter a capacidade de fazer mais. Mesmo com todas as dificuldades que temos e tivemos durante a semana, temos de ser mais eficazes. Houve jogadores que estiveram abaixo daquilo que podem e devem render, mas mesmo assim tivemos oportunidades e podíamos ter sido mais eficazes, tanto ofensiva como defensivamente", começou por analisar o técnico, em declarações à Sport TV, antes de continuar: "A UD Oliveirense criou-nos alguns problemas, não muitos, e acho que muitas oportunidades foram mais demérito nosso do que mérito do adversário. Hoje não somos a pior equipa do mundo, como ontem não éramos a melhor. Por vezes há derrotas que acabam por ser marcantes e espero que esta seja marcante na caminhada do AVS SAD."Questionado sobre as dificuldades mencionadas, Jorge Costa revelou que equipa chegou a treinar em sintéticos devido ao mau tempo, mas não se quis justificar com isso. "Não justifica os últimos minutos em que nos perdemos, partimos a equipa e podíamos ter sofrido o segundo. É um jogo para ver e rever, pensar e repensar, mas vamos seguir o nosso caminho de forma tranquila", frisou, admitindo estar "frustrado" com o desfecho: "Independentemente do resultado, temos de manter a nossa organização e, por muita vontade dos jogadores, que começaram a sair das suas posições, partimos o jogo e não conseguimos abafar a UD Oliveirense como era suposto no final.Apesar do desaire, o AVS SAD mantém-se isolado na liderança da Liga Sabseg, ainda que tenha visto os perseguidores encurtar distâncias.