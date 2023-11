Jorge Costa: «Objetivo é infligir ao Santa Clara a primeira derrota na 2.ª Liga»

Depois da primeira derrota para a Liga Sabseg, na receção à UD Oliveirense (0-1) , o líder AVS SAD visita este sábado o terreno do Santa Clara, um dos seus perseguidores na classificação e candidato assumido à subida. Na antevisão à partida, Jorge Costa garantiu que a equipa está ponto para um dos duelos mais difíceis da temporada."Nós estamos cá para isso, para ir batendo recordes, para ir fazendo história e sermos notícia. O nosso objetivo é vir dos Açores com os três pontos e infligir ao Santa Clara a primeira derrota, num jogo de grau de dificuldade elevadíssima, contra um claro candidato à subida de divisão", começou por dizer o técnico, antes de acrescentar: "Provavelmente será o jogo mais difícil que tivemos até aqui e, portanto, um jogo que vai exigir o máximo de nós em todos os aspetos, mas confiantes das nossas capacidades, da qualidade. Respeitamos muito o adversário, o Açores é uma região muito bonita, mas não vamos fazer turismo."Frente a um adversário que pretende regressar ao convívio dos grandes, Jorge Costa não esconde que a sua equipa parte mais tranquila para o embate. "O Santa Clara tem um belíssimo treinador, um sistema bem consolidado, uma equipa defensivamente muito sólida, com individualidades que fazem a diferença quando é necessário. Acima de tudo, é uma equipa que sabe o que quer e como lá chegar", elogiou, atirando a responsabilidade para o adversário: "Quem está a cinco pontos de nós, é fundamental bater-nos. Vamos muito mais tranquilos, temos uma almofada que nos retira a pressão e obrigação de ganhar dos rivais."Em relação ao primeiro desaire na 2.ª Liga, Jorge Costa evita dramatismos. "Já disse que não éramos a melhor equipa do mundo. Provavelmente vamos perder mais uma ou outra vez, espero que não, mas é a lei natural do desporto. Não andamos à procura de culpados. Estamos muito bem e recomenda-se. O AVS SAD respira saúde, confiança e qualidade. Não é um percalço que vai colocar em causa um trabalho de quatro meses", disse, antes de concluir: "Estamos numa fase de crescimento, de aprendizagem, vamos cair algumas vezes, mas temos de ter a capacidade de nos levantarmos, de acreditarmos naquilo que estamos a fazer. Todas as restantes 17 equipas da 2ª Liga queriam estar no nosso lugar. Isso é sinal de que há trabalho feito, que há qualidade e que há profissionalismo."O AVS SAD defronta o Santa Clara este sábado, pelas 15h30, em jogo da 10.ª jornada da Liga Sabseg.