Jorge Costa: «Por muito bom que eu seja, sem os jogadores não se consegue nada»

Jorge Costa recebeu, na manhã desta quinta-feira, o galardão do prémio Vítor Oliveira-Treinador do Mês da Liga Sabseg relativo a dezembro e não escondeu que o troféu se deve a um conjunto de fatores, louvando a estrutura avense e, em específico, o plantel."É o reconhecimento do meu trabalho, da restante equipa técnica, assim como de toda a estrutura, mas acima de tudo dos jogadores. Por muito bom que eu seja, sem eles não se consegue nada. Por isso, este prémio é para partilhar e a grande fatia é para os jogadores", elogiou o técnico da formação de Vila das Aves, repetindo o mesmo feito que tinha conseguido em setembro.Recorde-se que o AVS SAD amealhou, no último mês de 2023, quatro vitórias em quatro jogos para o campeonato, valendo ao ex-internacional 33,58 por cento dos votos para o troféu e batendo Tiago Margarido (23,23%), do Nacional e Leandro Pires (20,90%), treinador-adjunto do Santa Clara.Ao timoneiro avense, também já se tinham juntado os prémios de Nenê, o melhor avançado de dezembro e Pedro Trigueira, o melhor guardião do mesmo período