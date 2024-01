Jorge Costa: «Queremos muito jogar depois daquilo que não fizemos na semana passada»

Depois de uma inesperada derrota caseira frente ao Leixões na jornada anterior, o AVS SAD visita, este domingo, o Tondela com o objetivo de voltar aos bons resultados e às boas exibições. No lançamento da partida, o técnico Jorge Costa sublinhou precisamente esse desejo."As expectativas são enormes para um jogo de dificuldade elevada, numa altura em que queremos muito jogar, depois daquilo que não fizemos na semana passada. Estamos ansiosos para voltar à competição, para voltar ao que é o nosso ADN, que é fazer as coisas bem feitas e voltar aos pontos", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, prometendo uma equipa ambiciosa frente ao auriverdes."A nossa filosofia é ir sempre atrás dos nossos objetivos e ter a iniciativa de o fazer. Não somos de ficar na expectativa e não é isso que vamos fazer amanhã. Obviamente que ao longo do jogo, a partida vai-nos pedindo coisas diferentes e nós temos de ter a capacidade e humildade de perceber o que fazer em determinados momentos do encontro. Vamos jogar contra um Tondela que tem um dos melhores plantéis da 2.ª Liga, mas o meu foco é os meus jogadores e naquilo que consigo controlar. Aquilo que consigo controlar é bom e dá-me confiança", frisou.Ainda sobre o jogo com o Leixões, Jorge Costa reconhece não ter ficado contente com a partida, mas recusa dramatizar. "A exigência está presente diariamente. Seria muito mau treinador e muito má pessoa se me chateasse com os jogadores. Claro que não fiquei contente e ninguém ficou contente com o que produzimos na semana passada, mas não sou ingrato. Estes jogadores têm-me dado diariamente alegrias. Um dia menos conseguido pode acontecer a todos, é preciso é perceber porque aconteceu. Estamos juntos e vamos ter muitas mais alegrias do que tristezas", concluiu.O AVS SAD defronta o Tondela este domingo, pelas 14 horas.