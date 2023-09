Jorge Costa: «Respeitamos mais a Taça da Liga do que a organização nos respeitou a nós»

O AVS SAD recebe esta terça-feira (20h15) o Arouca na 1.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, pouco mais de 72 horas depois de ter batido o Louletano, no Algarve, para a Taça de Portugal. Uma janela temporal apertada e com uma viagem longa pelo meio que merece críticas do técnico avense Jorge Costa."Os jogadores estão extremamente cansados. Jogámos no sábado no Algarve, chegámos às 3 horas da manhã. Treinámos no domingo, treinámos hoje e amanhã jogamos", começou por explicar o técnico avense, com críticas à organização da Liga Portugal: "É uma prova que valorizamos muitos, que no ano passado tive o prazer de jogar a final-four. Não quero ser polémico, mas provavelmente respeitamos mais a prova do que a organização nos respeitou a nós. Pedimos que alguma coisa fosse alterada, porque sermos obrigados a jogar na terça-feira depois de um jogo no Algarve no sábado não é de todo o ideal."Ainda sem derrotas esta temporada, o AVS SAD encontra um Arouca que não vence há seis jogos, mas Jorge Costa não acredita que o momento de forma seja um fator a ter em conta para o jogo. "São contextos e competições muito diferentes. O AVS SAD está bem desde o início da época, estamos a fazer o nosso caminho com tranquilidade. Gosto de avaliar as equipas pela qualidade que têm e o Arouca tem muita.""Nunca há poupanças. Há uma gestão de esforço, do equilíbrio físico e emocional dos jogadores. Temos um plantel que me dá garantias de jogar A, B ou C. O que é certo e seguro é que vamos entrar com o nosso melhor onze, em relação aquilo que é a realidade atual.""O Arouca dispensa apresentações, tem uma grande equipa e um excelente treinador que conheço há vários anos. Vai ser um jogo de um grau de dificuldade elevadíssimo, mas preparamos da melhor da forma. Como costumo dizer, é o jogo mais difícil até agora, porque é o próximo. Pensamos assim e vamos preparando jogo a jogo e consoante casa adversário."